Arriva la prima vittoria italiana in quel di Pisa nel Pre-Mondiale di hockey su prato al femminile. La Nazionale azzurra infatti, dopo la delusione di ieri con la sconfitta patita dal Galles, che l’ha privata dalla possibilità di lottare per il pass iridato, è tornata in campo in terra toscana per giocarsi i piazzamenti nel torneo.

Nella semifinale della mini-competizione con in palio la quinta piazza le azzurre di Roberto Carta si sono imposte per 2-0 sulla Polonia. Tiddi e compagne convincenti anche in fase offensiva oggi: a segno Federica Carta dopo soli 2′ e Lara Oviedo al 57′.

Domenica in palio la quinta posizione nella sfida con la Russia (che ha battuto la Francia) alle 11.15. Domani invece si disputeranno le semifinali: Irlanda-Bielorussia e Galles-Scozia.

Foto: FIH