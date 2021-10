Una delusione atroce, per quello che doveva essere l’appuntamento dell’anno. La Nazionale di hockey su prato al femminile viene subito eliminata nel torneo Pre-Mondiale in casa, a Pisa, la manifestazione che metteva in palio un pass per il torneo iridato del 2022.

Ci si aspettava tantissimo dalle azzurre guidate da Roberto Carta, che erano testa di serie (andando a vedere il ranking mondiale) numero due della competizione. Invece la banda tricolore è uscita sconfitta nel primo appuntamento, quello dei quarti di finale, dal Galles per 1-0.

Match dominato da Chiara Tiddi e compagne che, come dimostrato in più occasioni anche in passato, sono mancate soprattutto in zona gol. Opportunità da tutti i lati di timbrare il cartellino, ma zero reti per le azzurre, davvero in crisi nella fase realizzativa. Da sottolineare che le italiane hanno tirato ben nove corner corti, senza riuscire a concretizzare. L’unica rete dell’incontro è stata timbrata da Sarah Jones al 18′.

Foto: FIH