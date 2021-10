Domenica fa rima con ICE Hockey League e, anche in questa occasione, non sono mancati spettacolo e reti a impreziosire questo turno. Erano sul ghiaccio entrambe le squadre italiane che chiudono, tuttavia, con due sconfitte. Bolzano prima finisce sotto più volte contro Villach, quindi rimonta e riesce a portare il match all’overtime ma, suo malgrado, arriva comunque il ko. Val Pusteria, invece, cade in casa contro Klagenfurt in un match senza storia.

A questo punto in classifica generale sale al comando l’Olimpija Lubiana con 19 punti in 8 partite, contro i 18 di Fehervar. Bolzano scivola in ottava posizione con 12 punti in 7 turni, mentre Val Pusteria rimane al decimo posto con 9 punti in 8 match disputati.

I MATCH DELLA SERATA

HC Val Puseria – : – EC-KAC 1-4: ci pensa Fraser a sbloccare l’incontro dopo 15:31 di gioco, quindi i Lupi pareggiano i conti al 27:37 grazie alla rete di Stukel. Da quel momento, però, è solo Klagenfurt. Prima Bischofberger va a segno con il 2-1 al 38:47, quindi Hundertpfund realizza il 3-1 al 41:56. Bischofberger non si ferma e centra anche il 4-1 al minuto 50:05.

EC GRAND Immo VSV – : – HCB Südtirol Alperia 6-5 dopo overtime: pronti, via, e subito austriaci in avanti con Collins dopo appena 57 secondi di gioco. Il raddoppio è immediato con Kosmachuk al minuto 3:12 per il 2-0 che chiude anche il primo periodo. Bolzano rialza la testa dopo soli 39 secondi del periodo centrale con la rete di Findlay, ma i padroni di casa rispondono subito con il 3-1 di Karlsson. Di nuovo Foxes in corsa con Gazley al 36:19 per il 3-2, ma Pilloni allunga di nuovo per gli Squali sul 4-2 al 42:54. L’altalena prosegue con Pitschieler al 48:22 per il 4-3, quindi Lanzinger riporta a +2 i suoi al 52:05. Sembra tutto finito per gli altoatesini che, invece, vanno a raggiungere il 5-5 con le reti di Maione (53:06) e Frigo (53:26). Il match si sposta, di conseguenza, all’overtime e Villach decide il confronto grazie alla rete di Hughes a 37 secondi dal termine.

GLI ALTRI MATCH DELLA SERATA

iClinic Bratislava Capitals – : – Steinbach Black Wings Linz 3-1

Moser Medical Graz99ers – : – HC Orli Znojmo 1-2

Hydro Fehervar AV 19 – : – Dornbirn Bulldogs 1-3

HK SZ Olimpija – : – EC Red Bull Salzburg 1-0

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2021-2022

1 HK SZ Olimpija 8 +12 19 2 Hydro Fehervar AV 19 8 +9 18 3 HC Orli Znojmo 8 +8 15 4 EC Red Bull Salzburg 8 +7 14 5 EC-KAC 8 +5 14 6 Dornbirn Bulldogs 8 +1 14 7 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 9 -7 13 8 HCB Südtirol Alperia 7 -1 12 9 iClinic Bratislava Capitals 7 +4 11 10 HC Pustertal Wölfe 8 -9 9 11 EC GRAND Immo VSV 7 +1 8 12 Moser Medical Graz99ers 8 -9 8 13 spusu Vienna Capitals 8 -7 6 14 Steinbach Black Wings Linz 8 -14 4

Foto: Carola Semino