Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Cortina non lascia scampo a Vienna e si rilancia in classifica

La Alps League 2021-2022 prosegue nel suo percorso e scende sul ghiaccio anche nella inconsueta cornice del lunedì sera. In programma un solo incontro, ma con una squadra italiana impegnata. Cortina, infatti, ospitava i Vienna Capitals Silver ed è arrivata una vittoria importante per quanto riguarda il momento della squadra di coach Machacka, che veniva da 4 ko nelle ultime 5 uscite.

A questo punto in classifica generale gli ampezzani salgono in ottava posizione a quota 15 punti in 10 turni disputati, mentre al comando prosegue la corsa a braccetto di Jesenice e Asiago con 30. Vienna, invece, rimane il fanalino di coda della stagione.

SGC Cortina Hafro – Vienna Capitals Silver 6-2: i padroni di casa passano subito in vantaggio con la rete di Lacedelli dopo 12:27 minuti, quindi Vienna risponde presente e pareggia al 16:41 con Kosnar. Cortina non si distrae e torna subito a comandare grazie alla marcatura di Johansson dopo 18:27 su assist di Kaskinen. Il secondo periodo non modifica la situazione, mentre il terzo tempo si apre subito con Alverà che va a segno per il 3-1. Passano pochi istanti e, al 44:14, Finucci serve il poker con il 4-1. Gli austriaci non demordono e accorciano subito le distanze con Posch al 45:10, ma Cortina allunga di nuovo con Sanna al 53:34 per il 5-2, quindi Barnabò centra il 6-2 al 56:48.

Foto: Carola Semino