Nessuno riesce a fermare Sungjae Im in un’autentica giornata di grazia. Il sudcoreano, dopo essersi fermato per tre settimane (fatto insolito per lui, instancabile com’è), ribalta qualsiasi gerarchia del moving day e vince lo Shriners Children’s Open 2021 con lo score di -24 (63 65 70 62, 260 colpi), balzando così al 21° posto della classifica mondiale. Per il ventitreenne è il secondo successo sul PGA Tour; poco prima del lockdown aveva vinto l’Honda Classic. Un quarto giro, il suo, caratterizzato da nove birdie (di cui cinque consecutivi dalla buca 9 alla 13) e dalla sostanziale impossibilità di sbagliare.

A proposito di linea giovane, dopo un periodo incostante torna a ululare, è il caso di dirlo, Matthew Wolff: secondo posto per l’americano, che con il -3 dell’ultima giornata chiude a -20 e conserva la piazza d’onore, facendo inoltre un balzo fino al numero 33 nell’OWGR. Terzo è l’australiano Marc Leishman, che recupera 12 posizioni ed è anche lui in grado di emergere nelle 18 buche conclusive con un importante -8 che lo porta a -19. Insieme a lui l’ormai slovacco Rory Sabbatini e lo statunitense Adam Schenk, ex leader incappato in una giornata non semplice considerati gli score altrui (-1).

Sesti l’altro USA Lanto Griffin e il canadese Adam Hadwin a -18, mentre tra gli ottavi si trova il caso di Hayden Buckley, in grado di scalare 23 posti con il suo -8 e di chiudere al fianco di Aaron Wise e dell’inglese Harry Hall.

Per quel che riguarda Francesco Molinari, chiusura pari con il par e, nel complesso, a -4. Il posto è il 67°, accanto ad altri due big in grande difficoltà in questa settimana: il giapponese e vincitore del Masters Hideki Matsuyama, l’ex numero 1 del mondo e plurivincitore Major Brooks Koepka. Con questo torneo Gary Woodland (USA), non partecipante, esce dai primi 100 per la prima volta dopo oltre otto anni. Vi entra, invece, l’irlandese Seamus Power, 21° in questa fattispecie con lo score di -14.

