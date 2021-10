Golf: Sahith Theegala continua a sorprendere, è in testa al Sanderson Farms Chapmionship 2021 dopo tre giri

Continua a sorprendere Sahith Theegala, che dopo aver guidato il Sanderson Farms Championship 2021 alla fine del primo giro non molla in alcun modo la presa e affronta da leader le ultime 18 buche del torneo del PGA Tour 2021-2022 in scena a Jackson, nel Mississippi. Niente bogey per il ventitreenne californiano, che ha già due Major disputati all’attivo senza aver passato il taglio e diverse belle prestazioni sul Korn Ferry Tour. Si chiude a -5 la sua giornata, il che gli vale un totale di -18: gli avversari sono però tutti in agguato.

Il gruppo dei secondi, infatti, è particolarmente agguerrito, sportivamente parlando, a cominciare da Cameron Tringale. Spettacolare la sua performance, con un -10 (62 colpi) che gli vale la scalata di 25 posizioni e, con due eagle e sei birdie, l’approdo al fianco di Denny McCarthy, Sam Burns e Cameron Young a -17, per un novero dei primi cinque che risulta essere interamente a stelle e strisce.

Sesti a -16 Seth Reeves e Trey Mullinax, mentre per trovare una bandiera diversa da quella americana bisogna scendere all’ottavo posto, dove a -15 accanto ad Aaron Wise c’è il canadese Roger Sloan, numero 6 del suo Paese nell’OWGR. Il migliore del Paese della foglia d’acero, Corey Conners, lo segue a -14 in decima posizione, insieme a C.T. Pan (Taipei) e ad Andrew Landry, Nick Hardy, Hayden Buckley e Nick Watney.

Da non sottovalutare la risalita di Matthew Wolff: l’americano, che fa parte dello stesso gruppo giovane di Morikawa e Hovland, è al 22° posto dopo aver girato in -7. Meno convincente invece Will Zalatoris, che gli è davanti, ma cede 15 posti rimanendo pari con il par e non schiodandosi dunque dal -13.

