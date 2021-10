Golf: Lucas Herbert si aggiudica il Bermuda Championship 2021. Migliozzi chiude 57°

Si è chiuso il Butterfield Bermuda Championship 2021 sul PGA Tour ed a trionfare è stato l’australiano Lucas Herbert. Torneo in crescendo per lui che, dopo un primo giro non entusiasmante, ha alzato il livello di gioco nei turni centrali, fino alla giornata di oggi, in cui ha saputo sfidare e battere il grande vento di Southampton nelle Bermuda. Giro in 69 colpi per lui per chiudere il torneo con uno score totale di -15 che gli vale il primo titolo in carriera sul PGA Tour. Grande commozione per lui dopo l’ultimo putt, quando ha voluto ricordare lo scomparso Jarrod Lyle, ex-golfista australiano e suo grande amico.

Alle spalle di Herbert si è piazzato un ritrovato Patrick Reed, protagonista di un ottimo ultimo giro in 65 colpi. Nettamente il miglior risultato della sua stagione, ha chiuso a -14, un punteggio che di certo l’ha fatto sperare fino all’ultimo momento almeno in un playoff. Insieme all’americano sul secondo gradino del podio troviamo Danny Lee. Il neozelandese, nonostante una giornata chiusa pari con il PAR, è riuscito a mantenere la posizione che aveva al termine del terzo giro.

Quarta posizione per l’americano Patrick Rodgers, riacciuffata grazie a due birdie nelle ultime 3 buche, dopo una giornata in cui non era mai andato sotto PAR. Umori molto diversi per i due giocatori che condividono il quinto posto a -12: Scott Stallings ci è arrivato scalando ben 45 posizioni, chiudendo un esaltante quarto giro senza bogey in 62 colpi, nettamente miglior punteggio di giornata, Taylor Pendrith invece è sceso alla quinta posizione dopo aver guidato il gruppo per i precedenti due giorni. Grandissime difficoltà a gestire il vento per il canadese in questo ultimo turno, chiuso addirittura in 76 colpi, senza alcun birdie.

Un quintetto di americani chiude il torneo al settimo posto con un punteggio di -11, si tratta di David Riley, Peter Malnati, J.J. Spaun, Curtis Thompson e Vincent Whaley. Difficilissima ultima giornata per l’unico azzurro presente, Guido Migliozzi. Dopo due ottimi giri centrali, il vicentino firma oggi una delle peggiori carte, un +6 con addirittura 7 bogey. 57esimo posto finale per lui che perde così 35 posizioni rispetto al termine del terzo giro.

Foto: LaPresse