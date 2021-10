Lo ha vinto nelle ultime due edizioni che si sono disputate, e ora arriva al Club de Campo Villa di Madrid per fare il tris. Jon Rahm si appresta a cercare altra gloria nel “suo” Open di Spagna, torneo che soltanto Angel de la Torre, agli albori (tra 1916 e 1919), riuscì a vincere per tre volte. Curiosamente, in entrambi i casi c’è un’interruzione di mezzo: nella prima fattispecie si ebbe nel 1918, nella seconda, ben più recente, è stata la pandemia di Covid-19 a far saltare l’evento un anno fa.

La Spagna potrà inoltre godere, oltre che della presenza di Rahm e dei suoi big (eccetto Sergio Garcia), anche di due dei principali nomi che circolano sul Challenge Tour. Uno, Santiago Tarrio, guida la Race to Mallorca (potrebbe essere il terzo del suo Paese a vincere sul circuito minore) ed è entrato nei primi 100 del mondo, l’altro, Alfredo Garcia-Heredia, è quarto. Uno scenario che crea un ottimo ambiente per la partenza di un trittico di tornei in terra spagnola: si proseguirà infatti con l’Andalucia Masters per terminare con il Mallorca Golf Open. Proprio Open di Spagna e di Mallorca erano balzati di recente agli onori delle cronache perché era emerso il vano tentativo di invitare in gara il tennista Rafael Nadal, che sui green si sa difendere eccome.

Per quel che riguarda il field dell’evento di questa settimana, che gode della sponsorizzazione della società di costruzioni Acciona, torna in gara l’austriaco Bernd Wiesberger, reduce come Rahm dalla non esattamente felice parentesi in Ryder Cup a Whistling Straits. Al via anche il danese Nicolai Højgaard, che ha vinto l’Open d’Italia.

Di scena anche sette italiani, con Guido Migliozzi intento a difendere con forza la sua parte alta della classifica nella Race to Dubai (attualmente è 12°) e Francesco Laporta a tenersi il posto nei primi 60, quelli che andranno cioè a Dubai. Deve invece recuperare 10 posizioni, in questo senso, Edoardo Molinari, mentre cercano sensazioni positive Renato Paratore, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli; Andrea Pavan, invece, continua a tentare l’uscita da un tunnel negativo che dura da fin troppo tempo.

Il Club de Campo Villa di Madrid ospita per la tredicesima volta l’Open. Tra i più prestigiosi di Spagna, possiede due campi, uno dei quali (Amarillo) è stato disegnato da Seve Ballesteros. Per quel che riguarda la copertura televisiva, invece, l’evento sarà visibile su GolfTv in diretta integrale, mentre i passaggi su Eurosport 2 saranno dalle 15:00 alle 19:00 per quel che riguarda giovedì e venerdì, dalle 13:30 alle 16:30 il sabato, mentre il quarto giro di domenica avrà una sintesi domenicale dalle 19:35 alle 21:35.

