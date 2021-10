Golf, European Tour 2021: Tyrrell Hatton in testa all’Alfred Dunhill Links Championship dopo due giri, 7° Renato Paratore

Terminato il secondo giro all’Alfred Dunhill Links Championship, sui tre percorsi di Carnoustie, di Kingsbarns e dell’Old Course a St. Andrews, in Scozia. Dopo una grande prima giornata, Tyrrell Hatton si conferma in testa alla classifica con un solido secondo giro chiuso in 70 colpi, che lo porta a uno score totale di -10. L’inglese, reduce da una Ryder Cup sottotono, sembra aver ritrovato ritmo su un percorso su cui ha già trionfato due volte.

Al secondo posto c’è un altro inglese, Daniel Gavins, protagonista di un ottimo -4 a Carnoustie, una delle migliori prestazione di giornata. Grande balzo in classifica per lui che si porta a un solo colpo di distanza dal leader. Terzo posto a pari merito per il cinese Haotong Li (giro pari al Par sull’Old Course) e l’inglese Danny Willett (-3 a Kingsbarns), -8 totale per loro. Alle loro spalle, entrambi autori di un giro in 71 colpi a Kingsbarns, troviamo Tommy Fleetwood e Jeff Winther.

Migliore degli italiani uno straordinario Renato Paratore, settimo con un -6 totale, protagonista di un giro in -4 sull’Old Course, miglior score di giornata sul percorso di St. Andrews. Performance ulteriormente impreziosita da uno dei colpi più belli del torneo, un approccio direttamente in buca alla complicatissima 17. Giornata più complicata per Guido Migliozzi, che chiude comunque al 23esimo posto con uno score totale di -4, frutto interamente della prima giornata, avendo chiuso oggi pari al PAR.

32esimo Nino Bertasio dopo una giornata difficile, dove non è riuscito a dare continuità allo straordinario score di ieri, chiudendo il giro di oggi due colpi sopra il par per uno score totale di -3. Si giocherà la possibilità di superare il taglio e giocare l’ultima giornata anche Lorenzo Gagli, attualmente 53esimo a -1. Più in difficoltà invece gli altri italiani, Edoardo Molinari è 122esimo a +3, Francesco Laporta paga un inizio molto complicato, rimanendo a +5 dopo il secondo giro, mentre assolutamente da dimenticare questa seconda giornata di uno spento Andrea Pavan, addirittura giro chiuso 12 colpi sopra al par.

Va ricordato che, per la particolare formula di questo torneo, il taglio è previsto non nella giornata di oggi, ma in quella di domani, per permettere a tutti di girare sui tre percorsi. Il quarto giro, invece, porterà i superstiti all’Old Course.

Foto: Lapresse