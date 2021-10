Golf, European Tour 2021: Jeff Winther termina il primo round al comando del Mallorca Open. Buon ottavo Nino Bertasio

I golfisti dell’European Tour continuano a darsi battaglia chiudendo il trittico della parentesi spagnola di stagione. Dopo Open de Espana ed Andalucia Masters spazio al nuovissimo Mallorca Open (montepremi 1 milione di euro), evento nato proprio in questo 2021.

Sul percorso par 70 del Golf Santa Ponsa di Maiorca (Spagna) al termine del primo round guida la classifica Jeff Winther. Il danese comanda con lo score di -8 (62 colpi) dopo aver siglato otto birdie e due bogey. Per lo scandinavo un colpo di vantaggio sullo svedese Niklas Lemke e sul sudrafricano Bryce Easton.

Quarta piazza con il punteggio di -6 per i tedeschi Matti Schmid e Bernd Ritthammer, e per i padroni di casa Alvaro Quiros e Jorge Campillo. Chiudono la top ten in ottava posizione con lo score di -5 gli spagnoli Pep Angles e Gonzalo Fzez-Castano, il sudafricano Zander Lombard, lo svedese Joel Sjoholm, il tailandese Jazz Janewattananond e l’azzurro Nino Bertasio. Il nativo di Zurigo termina il primo round a contatto con i migliori grazie a sette birdie e due bogey.

43esima piazza per Renato Paratore, che con -2 archivia un buon giovedì in quel di Maiorca. Non va oltre il par Lorenzo Gagli, che domani dovrà evitare il taglio partendo dal 66° posto, mentre delude uno degli idoli di casa. Adri Arnaus è soltanto 82° con il punteggio di +1, al pari dello scozzese David Drysdale. In difficoltà anche il francese Robin Sciot-Siegrist, che con +2 occupa la 96esima posizione. Chiude la leaderboard il sudafricano Haydn Porteus, desolatamente a +12.

