Desiree Carofiglio, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio: questo il quartetto (in rigoroso ordine alfabetico) che dovrebbe rappresentare l’Italia ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Il condizionale è d’obbligo perché i nomi delle quattro azzurre sono stati pubblicati nel listone delle partecipanti comunicato dalla Federazione Internazionale, ma si attende ancora la circolare di convocazione ufficiale da parte della nostra Federginnastica.

L’Italia è stata protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove Vanessa Ferrari ha conquistato la medaglia d’argento al corpo libero e dove la squadra ha concluso al quarto posto nel team event (sfiorando uno storico podio a cinque cerchi). Per la terza volta nella storia la rassegna iridata si disputa nello stesso anno dei Giochi e chiaramente il doppio impegno è decisamente esigente, tanto che diverse big internazionali hanno deciso di non tornare nel Sol Levante per questo appuntamento autunnale.

La nostra Nazionale è andata un po’ controcorrente e infatti le due gemelle D’Amato saranno nuovamente in scena: si erano particolarmente distinte alle Olimpiadi, ora avranno la possibilità di confermarsi in un altro palcoscenico importante, appena due mesi dopo l’avventura nella capitale. Asia e Alice si potranno giocare carte importanti in particolar modo alle parallele, ma senza dimenticare le loro doti sul giro completo.

Riabbracciamo con piacere Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, che tornano in Nazionale dopo la lunga assenza dovuta ai rispettivi infortuni avuti dopo aver conquistato la medaglia di bronzo con la squadra ai Mondiali 2019 (insieme alle due genovesi). L’emiliana e la lombarda avevano già convinto ai Campionati Italiani di luglio, ma non erano ancora al top per poter ambire al body azzurro in vista delle Olimpiadi. Si rimetteranno in gioco con grande caparbietà, attenzione soprattutto ai rispettivi esercizi alle parallele e al corpo libero.

Ricordiamo che non andrà in scena la prova a squadre, la competizione sarà esclusivamente individuale. Martina Maggio, Vanessa Ferrari, Lara Mori stanno tirando il fiato dopo l’avventura dei Giochi. Giorgia Villa è in ripresa dall’infortunio avuto a luglio, è tornata ad allenarsi ma, stando alla lista della FIG, si è deciso per un recupero più oculato in vista del 2022. Aspettando il 1° gennaio, quando le juniores guidate da Angela Andreoli sbarcheranno tra le big.

Foto LPS/Filippo Tomasi