Elisa Iorio parteciperà ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. L’azzurra torna sul grande palcoscenico internazionale a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione ai massimi livelli. Nel 2019, infatti, aveva vinto la medaglia di bronzo nella gara a squadre della rassegna iridata, poi purtroppo è sopraggiunta la pandemia e nel settembre 2020 rimediò una lesione dei legamenti della caviglia in allenamento.

Era tornata in gara otto mesi dopo, indossando il body della Brixia Brescia durante la trionfale Finale Scudetto e poi a luglio aveva vinto i Campionati Italiani alle parallele asimmetriche, anche se purtroppo non era ancora al top della forma per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La 18enne emiliana ha saputo recuperare da un momento difficile, si è rimessa in sesto, ha ripreso il livello dei giorni migliori (a Napoli si era spinta a un D Score di 6.1 per un complessivo 14.350) e con caparbietà ha riconquistato il body azzurro. Nel Sol Levante cercherà di mettersi in luce ancora una volta, provando a dire la sua proprio sugli staggi: tante big sono rimaste a casa dopo i Giochi, l’allieva del DT Enrico Casella potrebbe battagliare per un comunque difficile ingresso nella finale di specialità.

Soprattutto, però, sarà importante assaporare nuovamente certi palcoscenici per poi puntare con convinzione verso il triennio che condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024, quello che è diventato inevitabilmente il suo prossimo grande obiettivo dopo la sfortunata marcia di avvicinamento all’ultima rassegna a cinque cerchi.

Foto LPS/Filippo Tomasi