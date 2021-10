Finale di stagione sfortunatissimo per Gianni Moscon. Dopo quella avuta poche settimane fa alla Parigi-Roubaix, quando una foratura ed una caduta gli si sono frapposte verso la vittoria nel Velodromo, in seguito ad alcuni accertamenti sono stati rilevati alcuni problemi a livello cardiaco per il trentino.

Nulla di così preoccupante per il corridore della Ineos Grenadiers, come annunciato già da qualche giorno dal dottor Roberto Corsetti alla Gazzetta dello Sport: “Gianni ha avuto aumenti ingiustificati e rapidi della frequenza cardiaca, a parità di sforzo. Siamo in una fase di indagine che era opportuno svolgere, senza allarmismi di alcun tipo”.

Oggi, in un’intervista nella consueta trasmissione Bla Bla Bike di Tuttobiciweb Moscon ha dichiarato: “Non vedo l’ora di sistemare la situazione del mio cuore che in questa fase è stato ballerino. Si sono verificati un paio di piccoli episodi in corsa in cui la frequenza era salita ed ora abbiamo deciso di risolvere il problema”.

C’è voglia di andare avanti: “L’intervento non sarà invasivo. Seguirà un periodo di riposo di circa 15 giorni e poi tornerò ad allenarmi. Non vedo l’ora di fare la prossima visita di approfondimento e poi procedere”.

Foto: Valerio Origo