Finale Supercoppa Italiana volley, Trento-Monza: programma, orario, tv, streaming

Trento e Monza si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2021 di volley maschile. L’appuntamento è per domenica 24 ottobre (ore 16.00) all’Eurosuole Forum di Civitanova, dove si assegnerà il primo trofeo di questa stagione. Si tratta dell’atto conclusivo meno atteso della vigilia, ma le due squadre hanno giganteggiato in semifinale contro le super favorite della vigilia: i dolomitici hanno schiantato Perugia con un secco 3-0, i brianzoli hanno firmato l’impresa battendo Civitanova per 3-1 a casa sua. Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno così eliminato i detentori del titolo, mentre i ragazzi di Massimo Eccheli hanno avuto la meglio sui Campioni d’Italia.

Trento potrà affidarsi agli attaccanti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali, Matey Kaziyski e ai loro plurimi moduli tattici. Monza avrà dalla sua le bordate dell’opposto Georg Grozer. I dolomitici partiranno con i favori del pronostico, ma ormai i brianzoli hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque e di poter provare ad alzare il trofeo per la prima volta nella sua storia, mentre l’Itas punta al terzo sigillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Monza, Finale della Supercoppa Italiana 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e Volley World Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-MONZA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 OTTOBRE:

16.00 Itas Trentino vs Vero Volley Monza

FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming gratis su Rai Play.

Diretta streaming per gli abbonati su Volley World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli