F1 su TV8, programma GP Turchia 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Lasciatasi alle spalle la palpitante gara di Sochi, la Formula Uno si appresta ad affrontare il sedicesimo atto del Mondiale 2021. Nella giornata di domenica 10 ottobre è infatti previsto il Gran Premio di Turchia, che potrà finalmente andare in scena. Il GP dell’Istanbul Park non era stato inserito nel calendario originale, ma era inizialmente stato programmato per il 13 giugno in sostituzione del cancellato appuntamento canadese. Cionondimeno, la gara turca è stata rinviata di qualche mese in seguito a ostacoli burocratici di matrice prettamente britannica.

Ovviamente, l’attenzione sarà catalizzata dalla lotta per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico ha 2 punti di vantaggio sull’olandese, che però a Sochi ha contenuto magnificamente i danni chiudendo secondo nonostante fosse scattato dall’ultima posizione in griglia di partenza.

La Ferrari dovrà invece tentare di recuperare terreno sulla McLaren nella corsa al terzo posto del Mondiale costruttori. Il team di Woking si è issato a +17,5 punti sulla Scuderia di Maranello, che però in Turchia dovrebbe fare esordire in toto la nuova power unit, la quale oltre a garantire un incremento di potenza, consentirà di effettuare una serie di test in vista del 2022. Dunque tante buone ragioni per seguire il GP di Turchia in TV. Come?

GP TURCHIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 8 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2

SABATO 9 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3

Ore 14.00-15.00 Qualifiche

DOMENICA 10 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00 Gara

GP TURCHIA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Turchia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Turchia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA TV8 GP TURCHIA F1 2021

Sabato 9 ottobre

Ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 10 ottobre

Ore 18.00, F1, Gara, differita

Foto: Photo LiveMedia