Il Mondiale di Formula 1 non ha ancora deciso il proprio padrone. La lotta tra Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, e Max Verstappen non accenna a placarsi a cinque gare dal termine dell’annata 2021, con la bilancia che al momento pende dalla parte dell’olandese della Red Bull. Anche Nico Rosberg, colui che riuscì a battere Hamilton sulla stessa auto nel 2016, sembra avere una leggera predilezione per l’olandese.

Il tedesco, alla precisa domanda rivoltagli da Sky Sport Germania, risponde in maniera eloquente: “Normalmente sceglierei Hamilton da favorito, per la sua esperienza ed ha sempre vinto, è incredibilmente difficile da battere. Penso che possa ancora farcela in qualche modo, ma in questo momento Verstappen è un vero gigante“.

Per Rosberg la lotta al titolo 2021 è davvero ad altissimi livelli: “Guardarli lo scorso weekend è stato estremamente eccitante. È pazzesco: le macchine sono esattamente le stesse, i piloti sono allo stesso livello, stanno facendo un campionato a parte. Nessuno può essergli pari.

Il figlio di Keke pensa che per poter incoronare il nuovo campione bisognerà attendere fino alla fine: “Saranno davvero vicini nelle ultime gare, accadrà di tutto. Non posso dire come si evolverà il Mondiale dopo Austin. Il livello è altissimo, forse il più alto che la Formula 1 abbia espresso in una rivalità fra due piloti“.

Foto: LaPresse