F1, Red Bull e AlphaTauri con una nuova livrea in Turchia per omaggiare la Honda

Un tocco di novità e un ringraziamento. Il Circus della F1 sta per tornare in scena e l’appuntamento sarà quello di Istanbul in Turchia. La prova sul circuito turco è stata inserita in seconda battuta viste le problematiche legate all’emergenza sanitaria in Giappone, dove avrebbe dovuto tenersi originariamente il weekend iridato.

Da questo punto di vista i team con il motore Honda non avranno modo di gareggiare a Suzuka, come avrebbero sperato, però un riconoscimento ci sarà. Come rivelato, infatti, Red Bull e AlphaTauri in vista del fine-settimana di Istanbul avranno una livrea differente per onorare il partner motoristico giapponese. La Honda lascerà la F1 al termine di questa stagione e da parte dei due team si è voluto in qualche modo rappresentare un po’ di gratitudine per la collaborazione.

Christian Horner 🗣 “Our ambitious and exciting Red Bull Powertrains project will be strongly supported by Honda”@redbullracing 🤝 @HondaRacingF1 #F1https://t.co/cSvGQIwbVd — Formula 1 (@F1) October 7, 2021

La scuderia di Milton Keyes avrà una livrea ispirata alla RA272 con cui il costruttore di Tokyo vinse il suo primo GP nella categoria nel 1965, mentre la squadra con sede a Faenza si presenterà con un messaggio di ringraziamento in giapponese sull’ala posteriore, “ありがとう” (“Arigatō”, ovvero “grazie”).

“Sarebbe stato bello festeggiare l’uscita di scena della Honda a Suzuka. Con la gara cancellata a causa della pandemia, abbiamo pensato comunque di onorare il tutto a Istanbul. La livrea scelta per le nostre monoposto rende omaggio al percorso della Casa in F1 e speriamo di poter regalare ai tifosi un successo nel prossimo weekend”, le parole di Christian Horner, Team Principal del team Red Bull.

“Tutti i membri della Honda sono dispiaciuti per il non poter gareggiare in Giappone. Avremmo voluto correre a Suzuka, visto che il nostro ultimo anno in F1. Sappiamo che una livrea speciale non può essere allo stesso livello di un weekend di gara, ma noi ci auguriamo che i tifosi del nostro marchio sappiano apprezzare questa iniziativa“, ha aggiunto Koji Watanabe, Chief Officer Honda per quanto riguarda il settore della comunicazione.

Foto: LaPresse