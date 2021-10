La lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton si è infiammata. L’olandese ha vinto il GP degli USA e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale F1, dove ora conduce con dodici punti di vantaggio sul britannico. Il pilota della Red Bull sta seriamente mettendo in difficoltà il sette volte Campione del Mondo e, quando mancano cinque gare al termine della stagione, sembra avere tutte le carte per conquistare il suo primo titolo iridato. Guai però a dare per finito l’alfiere della Mercedes, che ha tutte le possibilità per operare il sorpasso e battere il record di Michael Schumacher.

I due protagonisti di questa intensa stagione sono ai ferri corti, come dimostra il dito medio che Max Verstappen ha indirizzato a Lewis Hamilton durante le prove libere ad Austin. Il figlio d’arte, che ora appare grande favorito anche considerando la tipologia dei prossimi due tracciati (Messico e Brasile), è tornato a parlare della sua rivalità col ribattezzato Re Nero in un’intervista concessa al Telegraph. Il 24enne non si è nascosto dietro a un dito, lasciando trasparire una certa tranquillità e un sincero disinteresse nei confronti di questo rapporto.

Max Verstappen è infatti stato molto chiaro: “Il rapporto con Hamilton è buono. Voglio dire, è come dovrebbe essere un rapporto tra avversari. Non devo andarci a cena, e va bene così. Abbiamo spirito competitivo e cerchiamo sempre di batterci in pista, ma anche di rispettarci fuori dal tracciato. Finora ci sono stati alcuni momenti di tensione, ma nel complesso è andato tutto bene. C’è ancora molta strada da fare per il campionato. So di essere in questa lotta, ma devo ottenere il massimo da ogni singolo Gran Premio. Non sono un gran sognatore, quindi non penso ancora troppo ad Abu Dhabi. Penso a gara dopo gara e a ottenere più punti possibili da ogni domenica“.

L’olandese ha poi proseguito: “So quello che devo fare in F1, all’interno del team, e non sono interessato a tutte le altre storie, non voglio seguirle e averle nel mio feed. Una volta che finisco la gara mi concentro solo sulla famiglia e sugli amici. Se mi collego ai social, non voglio vedere nessuna vettura. E anche se ci sono polemiche dopo un Gran Premio, non influenzeranno nulla di ciò che faccio nel fine settimana, è solo una perdita di tempo“.

Foto: Lapresse