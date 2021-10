Lando Norris commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciassettesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori di McLaren scatterà sesto domani sera alle spalle del teammate Daniel Ricciardo.

Il britannico si prepara a dare battaglia nell’impegnativo Circuit of The Americas, impianto che torna nel calendario del ‘Circus’ dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. L’alfiere della casa di Woking insegue le Rosse, dirette rivale delle monoposto britanniche nella classifica costruttori.

Il #4 del gruppo ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport UK’: “Sono contento, ma non ho fatto un giro perfetto. Abbiamo un buon pacchetto in vista di domani. Ho fatto un po’ di errori nell’ultimo settore, non sono riuscito a migliorare il mio primo tentativo. Le gomme hanno perso performance ed ho lasciato alcuni decimi preziosi nell’ultimo tratto”.

Lando Norris guarda a domani con un obiettivo ben preciso: “Il nostro target è stare davanti alla Ferrari, al momento Mercedes e Red Bull sono troppo veloci. La partenza ed il primo giro saranno cruciali. Sainz scatta con le ‘soft’ e quindi dovremo capire la sua strategia”.

