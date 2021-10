F1, GP USA 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 22-24 ottobre

Il Mondiale 2021 di Formula Uno è sempre più tirato e imprevedibile. Sono andati in archivio sedici dei ventidue GP in calendario, ma Max Verstappen e Lewis Hamilton sono divisi da soli 6 punti. Il ventiquattrenne olandese e il trentaseienne britannico si sono scambiati più volte la testa della classifica iridata, dove attualmente comanda il rampante neerlandese. Cionondimeno, domenica si corre ad Austin, feudo del trentaseienne inglese, che cercherà quindi di tornare davanti all’acerrimo rivale.

Nel frattempo la Ferrari prosegue il lavoro in ottica 2022. In Turchia il Cavallino Rampante ha cominciato a sfruttare appieno il potenziale della nuova parte ibrida della power unit, grazie alla quale sembra aver colmato gran parte del deficit prestazionale in termini motoristici rispetto a Mercedes e Honda. Vedremo un Cavallino Rampante in grado di lottare per il podio e fare “da arbitro” nella contesa iridata da il Re Nero e Super Max? Tale dinamica metterebbe ancora più pepe su un finale di stagione tutto da vivere. Dunque, come seguire il GP degli USA in TV?

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio degli USA potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP STATI UNITI F1 2021

VENERDI’ 22 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 18.30-19.30, Prove libere 1

Ore 22.00-23.00, Prove libere 2

SABATO 23 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 20.00-21.00, Prove libere 3

Ore 23.00, Qualifiche

DOMENICA 24 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21.00, Gara

Foto: La Presse