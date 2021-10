F1, GP USA 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 22 ottobre

Nella giornata di venerdì 22 ottobre, la Formula Uno tornerà dopo due anni a girare nell’autodromo di Austin. Il Gran Premio degli Stati Uniti non è infatti andato in scena nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, ma fa il suo ritorno in calendario in questo 2021. Ci sarà grande curiosità per capire quali saranno i valori in campo, soprattutto per capire se Mercedes è tornata la vettura da battere dopo aver sofferto contro Red Bull, soprattutto nella prima parte dell’estate.

La lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la conquista del Mondiale è furibonda, in quanto l’olandese e il britannico sono separati da soli 6 punti. È il ventiquattrenne del Limburgo a menare le danze, ma non va dimenticato come la pista texana sia da sempre un feudo del trentaseienne inglese. Un altro forte tema d’interesse riguarda la Ferrari. In Turchia la Rossa è apparsa rivitalizzata dall’introduzione della nuova parte ibrida della power unit, che sta venendo testata in vista del 2022. Vedremo Charles Leclerc e Carlos Sainz competitivi anche in America? Per scoprirlo è possibile seguire le prove libere in TV.

TV A PAGAMENTO – Le prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti saranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport F1 (207), su cui verranno proposte entrambe le sessioni in diretta. La FP1 sarà trasmessa anche da Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura delle prove libere sul canale gratis e in chiaro TV8.

STREAMING – Il Gran Premio degli USA potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP STATI UNITI F1 2021

PALINSESTO VENERDI’ 22 OTTOBRE

GUIDA TV8

DIRETTE SKY SPORT F1 (207)

18.15-18.30 Paddock Live

18.30-19.30 F1, Prove libere 1

19.30-20.00 Paddock Live

21.45-22.00 Paddock Live

22.00-23.00 F1, Prove libere 2

23.00-23.30 Paddock Live

