F1, GP Turchia 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 8-10 ottobre

Il Mondiale di Formula Uno 2021 si fa sempre più infuocato. Dopo quindici delle ventidue gare in programma, Lewis Hamilton e Max Verstappen sono separati solamente da 2 punti. Vincendo in Russia, il britannico ha ripreso la testa della classifica iridata, ma nell’economia del campionato il GP di Sochi ha detto bene all’olandese, issatosi alla piazza d’onore nonostante sia scattato dall’ultimo posto in griglia in seguito alla sostituzione del motore. Insomma, sfida apertissima e dall’esito imprevedibile.

Dal canto suo, la Ferrari esce ringalluzzita dalla corsa disputata sulle sponde del Mar Nero. Di riffa o di raffa, Carlos Sainz ha arpionato il gradino più basso del podio, regalando alla Scuderia di Maranello il quarto piazzamento nella top-three della stagione. Il Cavallino Rampante guarda quindi speranzoso al Gran Premio di Turchia, dove lo scorso anno è arrivata la miglior prestazione del sofferto 2020 e soprattutto dove, quest’anno, sarà introdotta definitivamente l’evoluzione alla power unit che guarda al 2022. Dunque, tante ottime ragioni per seguire il GP di Turchia in TV.

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Turchia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Turchia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP TURCHIA F1 2021

VENERDI’ 8 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30, Prove libere 1

Ore 14.00-15.00, Prove libere 2

SABATO 9 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00-12.00, Prove libere 3

Ore 14.00, Qualifiche

DOMENICA 10 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, Gara

Foto: La Presse