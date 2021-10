Fernando Alonso chiude con poca voglia di sorridere, anzi, il suo Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso anzitempo la sua gara sul tracciato di Austin per un problema tecnico, ma in precedenza era stato protagonista di una prova nella quale i duelli rusticani con Kimi Raikkonen, e non solo, lo avevano visto protagonista.

Un fine settimana sul quale gravava la consapevolezza di dover scattare dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit, non si è trasformato in una gara positiva per il due volte campione del mondo.

Al termine della gara l’asturiano, decisamente stizzito e di poche parole, ha spiegato quali sono stati i suoi problemi con la Alpine: “Nelle prime fasi di gara ho rotto l’ala posteriore – rivela ai microfoni di F1.com -. Purtroppo mi sono accorto subito che qualcosa non andava e, nell’ultima curva, ho lesionato l’ala. Lo vedevo anche dallo specchietto retrovisore, non era bilanciata nella giusta maniera. Da quel momento ho avuto problemi a livello di guida, e la mia gara si è complicata”.

Dopodiché, hanno preso il via i duelli con Kimi Raikkonen, sui quali lo spagnolo ha un’idea ben chiara: “Purtroppo ancora una volta le regole sono state messe in atto a caso. Non ho capito perché sono stato punito e, sinceramente, mi dispiace per il pubblico americano che oggi poteva godersi uno spettacolo migliore”.

Foto: LaPresse