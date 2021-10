Fernando Alonso esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Turchia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo ha si prepara a dare battaglia in una pista in cui non è mai riuscito ad imporsi.

Il portacolori dell’Alpine occupa al momento il decimo posto in classifica generale con 58 punti. Il nativo di Oviedo insegue il francese Pierre Gasly (AlphaTauri) che dopo il round di Sochi (Russia) ha all’attivo 66 punti.

Il due volte campione del mondo ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni contro la direzione gara come riportato da ‘Speedweek’: “Nelle prime gare ero io l’idiota che veniva sorpassato da persone che uscivano di pista e non succedeva niente. È stato lo stesso in Austria e non c’erano questioni per le gare successive. Dopo Sochi tutto è diverso”.

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha continuato dicendo: “Questa situazione conferma molte cose. Ci sono diverse regole e discussioni differenti per i vari piloti. Vediamo di che nazionalità è il prossimo pilota che taglia la linea bianca all’ingresso della pit lane e quale penalità riceverà”.

Fernando Alonso ha concluso con una considerazione sulla pista turca che per il secondo anno consecutivo torna nel Mondiale di F1 dopo una lunga assenza: “Non vedo l’ora di essere di nuovo a Istanbul. I commissari di percorso che ho incontrato nel track walk erano entusiasti oggi di rivedermi, adoro questo circuito”.

Foto: LaPresse