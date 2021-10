F1, dove correranno i piloti nel 2022. Tra cambi di scuderia e pochi posti ancora disponibili

Manca solo un tassello per completare il mosaico dei piloti che parteciperanno al Mondiale di F1 2022. Il posto ancora vacante è presente in Alfa Romeo che, dopo aver salutato il finnico Kimi Raikkonen, deve trovare un compagno per il suo connazionale Valtteri Bottas che dalla Mercedes approda nel team che gareggia con licenza svizzera.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli scenari dello schieramento del prossimo anno in cui potrebbero non esserci italiani presenti. Antonio Giovinazzi è in attesa di una conferma in Alfa Romeo, una situazione che non è per nulla sicura.

Le voci non sono favorevoli per il pugliese che molto probabilmente sarà rimpiazzato dal cinese Guanyu Zhou, pilota che attualmente sta lottando per il titolo nella FIA F2. Il nativo di Shanghai porterebbe un importante somma di denaro nelle casse di Alfa Romeo, una cifra irraggiungibile dall’italiano che non dispone degli stessi finanziamenti.

L’attuale pilota della UNI-Virtuosi, presente nel vivaio dell’Alpine, è di fatto l’unico rimasto nella lotta per un posto nella massima formula ed a meno di sorprese dell’ultimo minuto e regalerebbe alla Cina un posto nel ‘Circus’. Negli ultimi mesi è sfumata la possibilità di vedere all’opera il britannico Callum Ilott, britannico che, dopo una stagione con Ferrari nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup, si sposterà in IndyCar per tutto il 2022 con Juncos.

Il terzo classificato della 24h di Le Mans nella classe GTE-Am (Ferrari/Iron Lynk) ha scelto dunque un’altra strada, mentre rivedremo in pista Alexander Albon. Il thailandese, ex alfiere della Red Bull, sarà accanto al canadese Nicholas Latifi sulla seconda delle Williams. Il vice campione della FIA F3 2016 torna con le monoposto dopo aver militato con AF Corse (Ferrari) nel DTM, prestigiosa categoria tedesca riservata alle GT3.

Albon rimpiazza Russell che finalmente raggiungerà la Mercedes che quest’estate ha confermato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico sarà nuovamente a bordo della monoposto teutonica, mentre l’olandese Max Verstappen resta saldamente in Red Bull accanto al messicano Sergio Perez.

Ferrari punterà nuovamente sul monegasco Charles Leclerc e su Carlos Sainz, pilota che terrà alta la bandiera spagnola insieme a Fernando Alonso. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans resta dunque in Alpine con il francese Esteban Ocon. Daniel Ricciardo, vincitore del GP d’Italia 2021, mantiene il proprio ruolo in McLaren insieme al britannico Lando Norris che insegue ancora la prima gioia nella massima formula.

Tra i ‘veterani’ spicca il nome del tedesco Sebastian Vettel che punta ancora sull’Aston Martin nonostante parecchie voci di scissione tra il quattro volte campione del mondo ed il famoso brand inglese che ovviamente verrà rappresentato anche dal canadese Lance Stroll. Passiamo infine all’AlphaTauri ed all’Haas che mantengono intatte le proprie formazioni. Il giapponese Yuki Tsunoda ed il francese Pierre Gasly divideranno il box del team di Faenza, mentre gli americani di Haas hanno confermato il russo Nikita Mazepin ed il tedesco Mick Schumacher.

Non resta che attendere il futuro di Giovinazzi, un pilota che dovrebbe restare con Ferrari con un occhio particolare verso le competizioni di durata. Ricordiamo che dal 2023 la Rossa tornerà nella classe regina del FIA World Endurance Championship (WEC), un programma oltremodo interessante che non può passare inosservato.

Foto: LaPresse