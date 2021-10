Alle ore 23.00 italiane prenderanno il via le qualifiche del GP degli Stati Uniti, tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Austin vivremo un time-attack appassionante e il confronto tra Red Bull e Mercedes sarà serrato.

Nella prima giornata di prove libere la Stella a tre punte aveva mostrato una grande velocità, lasciando intendere che questo avrebbe potuto essere un weekend favorevole in maniera sensibile. Successivamente, però, sono emersi alcuni aspetti imprevisti: da un lato le problematiche di affidabilità che hanno riguardato i piloti motorizzati Mercedes (Sebastian Vettel, George Russel costretti a utilizzare la quarta unità e Valtteri Bottas, penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza per aver adottato la sesta unità del motore endotermico); dall’altro una RB16B cresciuta grazie al lavoro di set-up.

In buona sostanza nella scuderia di Milton Keynes c’è la convinzione di potersela giocare, anche se è da vedere se le Frecce Nere si saranno tenute qualche colpo in canna. “Non siamo inferiori a loro e non credo che ci sia una sostanziale differenza di velocità in rettilineo. Certo, se hanno un assetto più carico allora sono guai per noi“, ha sottolineato il Team Principal Christian Horner a Sky Sports.

“Sappiamo di aver lavorato nel modo migliore e siamo fiduciosi anche nella prosecuzione del percorso in questo 2021 grazie allo sviluppo che Sébastien Buemi sta facendo al simulatore“, ha aggiunto Horner.

Foto: LaPresse