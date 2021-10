Curiosità. La Ferrari si presenta al via del weekend del GP degli Stati Uniti di F1 con il desiderio di capire il proprio livello. L’introduzione della nuova Power Unit, infatti, ha avuto delle conseguenze confortanti sul rendimento della SF21 che ha permesso ai due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz di mettersi in mostra, anche se il risultato finale del GP di Turchia non è stato premiante per quello che era stata la prestazione sul giro.

E dunque una nuova verifica ci sarà sul complicato circuito di Austin che metterà a dura prova piloti e monoposto per le buche presenti, seppur in tono minore rispetto a quanto avvenuto in MotoGP in Texas. La Rossa ha l’obiettivo di guadagnare punti nella classifica costruttori rispetto alla McLaren che attualmente occupa l’agognata terza posizione con un margine di 7.5 punti sulla scuderia di Maranello.

Un arrivo negli States caratterizzato da un cambio di volo dell’ultimo momento che ha consentito a Leclerc anche una visita a New York: “Sì è stato molto bello. Sono anche andato a Milwaukee dove ho assistito alla partita di NBA con la cerimonia di premiazione dei campioni dello scorso campionato. È stata una bella esperienza. La mia città preferita negli Usa comunque resta Los Angeles, l’ho scoperta qualche anno fa ed è un luogo perfetto per svagarsi e staccare dalle corse. Ora però non vedo l’ora di tornare in pista, adoro gli Stati Uniti e questo tracciato, nel 2019 era un po’ sconnesso, ora la situazione sembra migliore, vedremo”, le parole di Charles in conferenza stampa (fonte: gazzetta.it).

Tiene banco comunque il confronto con Sainz, visto che i due sono separati da appena mezzo punto e il ragazzo del Principato non vuole di certo farsi passare: “Quanto è importante battere Carlos? Lo è sempre, è un compagno forte che sta facendo bene nel team, ma c’è competizione e ci spingiamo l’uno con l’altro, è un bel duello da vedere”.

Foto: LaPresse