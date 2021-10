Il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz ha rilasciato un’interessante intervista a GQ Italia, spaziando dalla F1 alla vita di tutti i giorni in quel di Maranello. Il Gran Premio di Turchia è stato più che positivo per l’ex McLaren, nominato Driver of the Day dai tifosi a casa.

“Probabilmente è stata la mia gara migliore da quando sono in Ferrari. Le condizioni della pista erano difficili, è stato tutto molto intenso ma esaltante. Sono riuscito a sorpassare in vari punti del circuito, sfruttando ogni tipo di traiettoria: più conosco la macchina, più mi diverto“.

La Ferrari per lo spagnolo è un sogno che si realizza, dal guidare la vettura a vivere il day by day a Maranello: “Firmare per la Ferrari è stato un sogno, sono arrivato in un grande team; per me non è un lavoro, mi diverto molto. Vivo vicino Maranello, ogni tanto faccio il turista, ma appena posso e ho un po’ di giorni liberi, torno a Madrid“.

Il rapporto che si è creato con il compagno di scuderia Charles Leclerc è già ben saldo, sia in pista che fuori, e si è sbilanciato anche sulla Sprint Race: “Con Charles ho un buon rapporto, siamo molto simili, anche negli interessi extra-lavorativi, a entrambi piace molto lo sport”.

“In pista spingiamo entrambi, ma ci rispettiamo, e questo giova all’intera scuderia. Con la Sprint Race il weekend è più interessante, perché già dal venerdì si inizia a competere, con le qualifiche. Forse si può migliorare per il sabato, perché non ha più molto senso fare la FP2: c’è poco da guadagnare e tanto da perdere“.

Foto: Lapresse