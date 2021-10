Arriva la seconda medaglia d’argento per la Nazionale italiana agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. Nulla da fare in una finale proibitiva per le azzurre nell’inseguimento a squadre: davanti infatti c’era la Germania, campionessa olimpica in carica della specialità.

Le teutoniche, con tre quarti del trenino olimpico (Brausse, Brennauer, Kroger e Sussemilch), hanno dominato in lungo e in largo dopo il primo chilometro: 4:13.489 il tempo che è valso la medaglia d’oro continentale.

Niente da fare per le azzurre: in pista Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Martina Alzini e Silvia Zanardi (a sostituire Letizia Paternoster), che hanno timbrato il crono di 4:20.923.

Nella finalina l’Irlanda ha superato la Gran Bretagna agguantando il bronzo.

Foto: Federciclismo