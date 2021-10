DIRETTA MotoGP, Qualifiche GP Austin 2021 LIVE: griglia di partenza e risultato, Bagnaia sfida Marquez e Quartararo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP delle Americhe 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Si preannuncia grande spettacolo, viene messe in palio la pole-position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. I piloti si daranno battaglia per conquistare la migliore piazzola possibile sullo schieramento e ne vedremo davvero delle belle.

Francesco Bagnaia sogna in grande dopo aver vinto le ultime due gare, punta a partire il più avanti possibile per inseguire il tris e provare a recuperare ulteriori punti su Fabio Quartararo in ottica Mondiale. Il piemontese della Ducati se la dovrà vedere con lo spagnolo Marc Marquez, che su questo tracciato è un drago. Attesa anche per Joan Mir, Johann Zarco, Jack Miller, Pol Espargarò, Alex Rins. Valentino Rossi spera di potersi difendere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP delle Americhe 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 20.30 con i trenta minuti delle prove libere 4, poi alle 21.10 il via alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

