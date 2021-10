Cricket, Europei T10 2021: Italia battuta ed eliminata dalla Spagna per 125/9-123/8

L’Italia chiude il cammino nella fase finale degli Europei T10 di cricket: a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra ha perso nel tardo pomeriggio con il punteggio di 125/9-123/8 contro la Spagna padrona di casa. Italia ed Austria concludono oggi la loro marcia continentale.

Gli iberici invece torneranno in campo domani alle 09.00 contro Paesi Bassi XI. Alle 11.00 Inghilterra XI e Belgio si giocheranno il primo posto in finale, poi la perdente sfiderà la vincente di Paesi Bassi XI-Spagna alle 14.00 per l’altro posto nell’atto conclusivo, previsto alle 17.00.

La Nazionale italiana, che ieri aveva chiuso il girone a sei al quarto posto, oggi aveva così evitato il primo incontro della fase Eliminator, in cui la Spagna ha battuto ed eliminato l’Austria per 119/2-118/5, conquistando la sfida contro gli azzurri, poi vinta.

Nel raggruppamento Playoff primeggia Inghilterra XI (4), che vince entrambi gli incontri odierni ed avanza al Qualifier 1 con il Belgio (2), che batte Paesi Bassi XI (0) e lo relega all’ultimo incontro della fase Eliminator, in cui, come detto, affronterà la Spagna per continuare a cullare il sogno della finale.

