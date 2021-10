Una vittoria delle sue, a modo suo. Remco Evenepoel torna al successo, l’ennesimo in questo 2021, sbaragliando la concorrenza alla Coppa Bernocchi: il belga della Deceuninck Quick-Step giunge a braccia alzate sul traguardo di Legnano dopo aver staccato tutti sotto una pioggia incessante.

Le parole del campioncino: “Siamo rimasti un po’ sorpresi di essere partiti così presto, perché ci aspettavamo che un gruppo più numeroso fosse in testa. Avevo Fausto con me e abbiamo lavorato molto bene insieme al resto dei ragazzi e abbiamo spinto un ritmo costante in salita. Quando il distacco ha raggiunto i quattro minuti, sapevamo praticamente che era nostra la gara. Essendo la parte finale della gara pianeggiante, ho attaccato prima dell’ultima salita della giornata e da lì in poi sono andato a tutto gas fino al traguardo. Sono contento di questa vittoria, di squadra, perché non sarebbe stata possibile senza l’aiuto di Fausto”.

Lavoro da gregario eccezionale per Fausto Masnada, poi terzo all’arrivo: “Siamo venuti qui senza un velocista, quindi abbiamo deciso di rendere la gara difficile. I primi chilometri sono stati davvero veloci, perché tutti volevano essere davanti. Abbiamo attaccato prima del primo giro del circuito collinare e abbiamo formato una bella fuga. Nell’ultima salita, Remco ha attaccato e un’accelerazione era tutto ciò di cui aveva bisogno per andare da solo. Poi, all’ultimo giro, aveva un grande distacco, quindi anch’io ho attaccato per salire sul podio e sono arrivato terzo, il che è bello”.

Prosegue: “È solo la mia terza gara da quando sono tornato dall’infortunio e sono felice di vedere che i risultati stanno arrivando dopo il duro lavoro che ho fatto”.

Foto: Lapresse