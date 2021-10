Coppa Bernocchi 2021, la 102esima edizione impreziosita dal record di squadre World Tour iscritte

Dopo più di due anni torna finalmente a disputarsi la Coppa Bernocchi, che giunge alla 102esima edizione e festeggia il ritorno sulle strade di Legnano e dintorni in grande stile con il record di squadre World Tour iscritte. Una classica di lunghissima tradizione che apre il Trittico Lombardo e sancisce l’inizio di una settimana importante per il panorama ciclistico italiano, in cui vedremo all’opera alcuni dei migliori ciclisti al mondo.

La prima edizione della Coppa Bernocchi andò in scena nel lontano 1919 e fu fortemente sponsorizzata dal senatore a appassionato di ciclismo legnanese Antonio Bernocchi da cui il trofeo prende il nome. Il primo vincitore è stato Ruggero Ferrario, che solo qualche mese dopo vinse l’oro olimpico nell’inseguimento a squadre: chissà che Filippo Ganna, ai nastri di partenza quest’oggi, non possa fare il percorso inverso! Negli anni la classica lombarda ha acquisito molto prestigio, tanto da essere inserita con giusto merito nella categoria 1° Pro-Series UCI.

Sarà della partita quest’oggi il piccolo fenomeno belga Remco Evenepoel, sicuro protagonista assieme al già citato Campione del Mondo a cronometro Filippo Ganna e all’altro iridato azzurro Filippo Baroncini, che nelle Fiandre ha conquistato il titolo Under 23. Tornano a correre la Coppa Bernocchi due velocisti italiani che hanno trionfato in questa competizione, Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, rispettivamente vincitori nel 2014 e 2016, mentre sembrerebbero tagliati fuori da un probabile arrivo in volata due vecchie volpi come Nairo Quintana e Thibaut Pinot, a meno di un attacco da lontano.

Le difficoltà altimetriche comunque non mancheranno nell’edizione odierna, che prevede ben sei giri del circuito della Valle di Olona e altrettante scalate del Piccolo Stelvio (7,1% di pendenza media con punte del 14%). L’inizio di tappa sarà costellato di traguardi volanti, mentre il finale è adatto per le ruote veloci (a patto che riescano a reggere il ritmo del gruppo sulle salite). Ultimi km da percorrere nelle tre tornate da 5,8 km del circuito cittadino di Legano, con arrivo nei pressi dello splendido castello medievale.

