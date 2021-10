Ciclocross: la Coppa del Mondo si sposta a Overijse per la quinta tappa stagionale

La stagione di Coppa del Mondo di Ciclocross è arrivata al quinto appuntamento stagionale sia in campo maschile che femminile. Per la seconda settimana consecutiva si corre in Belgio ed in particolare a Overijse, uno dei tracciati più attesi della stagione, dove l’anno scorso si imposero due icone di questi sport come Wout Van Aert e Ceylin del Carmen Alvarado. Il belga non sarà presente in bici, mentre la crossista olandese ha fatto ritorno in Coppa la scorsa settimana salendo subito sul podio.

In campo femminile si viene dalla straordinaria vittoria a Zonhoven di Denise Betsema che ha così raggiunto anche la vetta della classifica di Coppa del Mondo. L’olandese, unica a non scendere dal podio in nessuna delle quattro gare precedenti, sarà pronta a dare battaglia anche stavolta. Tra le sicure protagoniste troveremo anche Lucinda Brand, seconda in Coppa, e la già nominata Alvarado. Dopo l’assenza dell’ultima tappa, torna l’ungherese Kata Blanka Vas, unica minaccia al dominio olandese. Sarà ancora assente invece Marianne Vos, rimasta a riposo qualche settimana dopo una stagione lunga e molto dura. Le italiane in gara saranno ben cinque, ovvero Eva Lechner, Alice Maria Arzuffi, Silvia Persico, Lucia Bramati e Chiara Teocchi. Le azzurre stanno ben figurando in questa stagione, come testimoniato dalle top 10 raggiunte nelle ultime due gare da Lechner e Arzuffi.

Se al femminile è l’Olanda a farla da padrone, in campo maschile è il Belgio a fare la parte del leone, con sette atleti nei primi dieci di Coppa del Mondo. Settimana scorsa ha trionfato il belga Toon Aerts, davanti all’olandese Lars Van der Haar e il leader di Coppa Eli Iserbyt, che ha così allungato in classifica sul secondo, Quinten Hermans, arrivatogli alle spalle. Ai protagonisti già citati, va aggiunto certamente anche il nome di Michael Vanthourenhout, quarto in classifica generale e mai peggio di quarto in una gara quest’anno. Nessun italiano nella startlist.

Appuntamento per domenica 31 alle 13.30 per la prova femminile e alle 15.00 per la prova maschile, su un tracciato che promette di regalare grande spettacolo e grande emozioni. Le gare saranno trasmesse in TV su Eurosport1 e in streaming su Eurosport Player.

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com