Alla vigilia della prova della madison nella quale sarà impegnata con Letizia Paternoster ai Mondiali di ciclismo su pista, ha parlato ai microfoni della Federciclismo Rachele Barbieri, che ha presentato la prova ed ha rivelato anche i progetti per il 2022.

Così Barbieri: “Ritorno ai Mondiali dopo due anni in cui non ho partecipato ai Campionati del Mondo: finalmente sono tornata qui sono pronta insomma a giocarmi le mie carte ed a dare tutto. Mi aspetto di dare tutta me stessa e di fare la miglior prestazione possibile“.

Spiega l’azzurra: “Ci tenevo tanto ad essere qui perché mi sento in una buona condizione: è stato un anno lungo ma allo stesso tempo pieno di soddisfazioni, quindi mi piacerebbe chiudere in bellezza. Ho visto ieri Letizia Paternoster che ha fatto una grande gara nell’eliminazione, quindi penso che possiamo guadagnarci un ottimo risultato“.

I progetti al termine dei Mondiali: “Ho bisogno di ricaricare un po’ le pile, però non mi fermerò proprio del tutto: come l’anno scorso mi dedicherò un po’ a delle attività diverse, come ciclocross, mountain bike o magari una corsa a piedi e insomma farò sicuramente qualcosa perché mi piace tenermi in movimento, mi piace un po’ staccare la testa, svagarmi e insomma sicuramente sarà questo il primo obiettivo“.

Sul 2022: “Sicuramente sono anche allo stesso tempo molto carica e non vedo l’ora arrivi la stagione 2022 perché il prossimo anno sarà un nuovo inizio per me anche per quanto riguarda la strada: ho firmato con una squadra World Tour per due anni e sono pronta insomma a buttarmi nel mondo della strada con un sacco di carica e voglia di far bene“.

