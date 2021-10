Si è aperta la terza giornata per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo su pista nel velodromo francese di Roubaix. In programma oggi l’omnium al femminile, che vede le sue prime due prove al mattino.

Apertura come di consueto con lo scratch. Ad imporsi nella gara iniziale è la favoritissima per la medaglia d’oro, la britannica Katie Archibald, che mette quindi in cassaforte i primi 40 punti. Alle sue spalle la statunitense Jennifer Valente e la transalpina Clara Copponi.

In casa Italia presente la campionessa del mondo su strada Elisa Balsamo: l’azzurra in volata ha chiuso in sesta piazza, dunque ancora in piena corsa per la lotta per il podio.

A breve la seconda prova, la tempo race.

Foto: Federciclismo