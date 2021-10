L’Italia è pronta a prendersi altre medaglie ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Roubaix, in Francia. Serata importante per i colori azzurri che si è aperta con la terza di quattro prove per l’omnium al femminile.

Per la squadra tricolore arrivano buonissime notizie in chiave Elisa Balsamo: la campionessa del mondo su strada infatti è balzata al secondo posto nella classifica parziale con un’eccellente piazza d’onore nell’eliminazione. Balsamo ora ha raggiunto quota 100 punti e nella corsa a punti conclusiva dovrà far di tutto per difendere la posizione.

Quasi impossibile infatti puntare a qualcosa in più: la favoritissima della vigilia, Katie Archibald, sta dominando in lungo e in largo. Per la britannica tre vittorie in tre gare e 120 punti totali.

Balsamo dovrà far attenzione alle sue spalle soprattutto alla statunitense Jennifer Valente, al momento terza con 96 punti, e alla padrona di casa Clara Copponi, quarta a quota 94.

Foto: Lapresse