Elia Viviani non è riuscito a distinguersi nell’eliminazione, la terza prova dell’Omnium ai Mondiali 2021 di ciclismo su pista. Il veronese, Campione Olimpico di questa specialità a Rio 2016 (con format differente) e bronzo ai recenti Giochi di Tokyo 2020, è purtroppo stato eliminato prematuramente. L’azzurro non è andato oltre la nona posizione. In quel frangente si è fatto cogliere impreparato, venendo beffato dal portoghese Iuri Leitao e dallo statunitense Gavin Hoover per un soffio.

Il 32enne, in precedenza terzo nello scratch e ottavo nella tempo-race, vede ora complicarsi sensibilmente la possibilità di salire sul podio al Velodromo di Roubaix (Parigi). Elia Viviani occupa infatti il sesto posto in classifica generale con 86 punti all’attivo. Servirà una grande prestazione nella corsa a punti, visto che per puntare alla medaglia deve recuperare terreno sul portoghese Iuri Leitao (98), sul danese Matias Malmberg (94), sul francese Donavan Grondin (90). Il britannico Ethan Hayter è saldamente al comando con 114 punti, sei in più del neozelandese Aaron Gate.

A imporsi nell’eliminazione è stata Gate davanti a Gondin, Malmberg e Hayter. L’appuntamento è alle ore 20.02 con la corsa punti: 100 giri (25 km) con dieci sprint (l’ultimo a punteggio raddoppiato) per designare il Campione del Mondo e assegnare la medaglie.

Photo LiveMedia/DPPI/Photo Kishimoto