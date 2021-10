Il giorno dopo la medaglia d’argento ottenuta dal quartetto femminile dell’Italia nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista, ha parlato ai microfoni della Federciclismo Martina Alzini, che ha ripensato alla gara a mente fredda, presentando anche la prossima prova alla quale parteciperà.

Così l’azzurra: “C’è sempre questo mix di emozioni un po’ contrastanti: sicuramente lì per lì partire per giocarsi una finale per la maglia iridata era il nostro grande obiettivo, sicuramente partivamo per vincere e come ogni atleta agonista uno che parte per vincere non si accontenta della seconda piazza, però è proprio vero che quando ci dormi su e ti svegli la mattina dopo il metallo d’argento sicuramente ha un sapore differente“.

Spiega Alzini: “Questa medaglia, non dimentichiamo, comunque è parte della storia del nostro quartetto: è la prima volta che il quartetto femminile raggiunge una finale primo e secondo posto. Grandi emozioni e la consapevolezza che è un gruppo che sta crescendo con l’inserimento anche di nuove ragazze, insomma io sono contenta di quello che abbiamo raggiunto“.

La sua prossima gara sarà l’inseguimento individuale: “Ho la consapevolezza di di partire cercando di fare il massimo senza stare a guardare troppo le avversarie, perché so che comunque ci saranno plurimedagliate olimpiche e quindi io ho l’obiettivo di migliorare il mio record italiano e di raggiungere una finale la sera per una medaglia. Speriamo di fare una bella prova in qualifica e vediamo cosa succederà“.

Foto: Federciclismo