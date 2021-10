L’Italia ha letteralmente travolto la Gran Bretagna in una semifinale a senso unico e si è qualificata per l’atto conclusivo dell’inseguimento a squadre femminile dei Mondiali 2021 di ciclismo su pista. La nostra Nazionale ha giganteggiato lungo i quattro chilometri della prova andata in scena al Velodromo di Roubaix (Francia), ha fatto la differenza fin dalle prime pedalate e ha timbrato un roboante 4:11.947, un tempo non così lontano dal record nazionale (4:10.063 siglato lo scorso 3 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la pista giapponese era decisamente più performante rispetto a quella transalpina).

Le azzurre sono state perfette in ogni singolo frangente: automatismi a orologio, cambi studiati al millimetro, ritmo sostenuto senza il minimo inghippo, lucidità tecnica encomiabile e grande personalità per asfaltare un’autentica corazzata che ha pagato quasi 2.5 secondi di distacco (4:14.413) e che non è mai stata in grado di tenere testa al quartetto del CT Dino Salvoldi.

Martina Fidanza (fresca Campionessa del Mondo nello scratch) ed Elisa Balsamo (Campionessa del Mondo su strada) hanno davvero sostenuto un ritmo indiavolato, seguite in maniera brillante da Martina Alzani e Chiara Consonni (oggi non c’era Letizia Paternoster). Si tratta di una vittoria di lusso perché la Gran Bretagna era in gara con tre ragazze che hanno conquistato l’argento ai recenti Giochi (la fuoriclasse Katie Archibald, Neah Evans e Josie Knight, supportate da Megan Barker).

L’Italia tornerà in pista alle ore 20.45 per affrontare la Germania nella finale per l’oro. Le azzurre saranno chiamate a un’autentica impresa contro le tedesche, che hanno regolato l’Irlanda (raggiunta poco dopo il terzo chilometro). La nostra Nazionale si è garantita quantomeno la medaglia d’argento e ora proverà a stupire contro le grandi favorite della vigilia: Franziska Brausse, Lisa Brennauer e Mieke Kroeger sono fresche Campionesse Olimpiche, la loro compagna Lisa Klein è stata sostituita per l’occasione da Laura Suessemilch. La finale per il bronzo sarà tra Gran Bretagna e Canada.

Photo LiveMedia/Laurent Sanson