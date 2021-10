Impresa solo sfiorata per il campione Europeo in carica Jonathan Milan, che è andato vicino al successo nella finalissima dell’inseguimento individuale. Alla fine l’ha spuntata il più esperto rivale Ashton Lambie grazie ad un finale di gara maggiormente incisivo, ma in un futuro prossimo le gerarchie sono destinate a ribaltarsi vista la grande crescita messa in campo dal “Toro di Buja”.

Il giovane portacolori azzurro ha pagato l’andatura troppo elevata nel primo chilometro, e nonostante gli sforzi profusi nella parte centrale di gara per rimanere a contatto con lo statunitense si è fatto staccare nel finale senza diritto di replica.

Queste le parole di Jonathan Milan rilasciate alla Federazione subito dopo la corsa: “Ho dato tutto, non mi aspettavo di qualificarmi per la finalissima. Sapevo che Lambie era un grande avversario, un grande professionista che insegue questo risultato da anni. Ho dato il 100%, questo è un piccolo tassello che si aggiunge al mio bagaglio di esperienza“.

Nonostante l’ottimo argento Jonathan non riesce a mascherare la delusione: “C’è rammarico per il secondo posto, alla fine non sono arrivato lontano dalla vittoria. Probabilmente mi sono gestito un po’ male all’inizio, lasciandomi prendere troppo dalla foga, anche perché sognavo il successo fin da quando ho messo piede su questa pista. Questo era il mio obiettivo stagionale ed è sfumato per pochissimo. Il prossimo pensiero sono le vacanze, alla fine sono soddisfatto di questa stagione e ripartirò nel 2022 più forte e più convinto di prima.”

