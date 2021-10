Ciclismo: stagione finita dopo la Parigi-Roubaix per Wout van Aert

Una doppia delusione nel finale di stagione e la decisione di non continuare, visto un sovraccarico esagerato di giorni di gara. Si è concluso con la Parigi-Roubaix il 2021 di Wout van Aert: un’annata altalenante per il belga, che in ogni caso ha portato a casa risultati importanti.

Non ci sarà dunque al via dell’ultima Classica Monumento stagionale, il Lombardia, una corsa che, nei prossimi anni, potrebbe sicuramente ambire a vincere, viste le sue caratteristiche.

Le sue parole riportate da La Dernière Heure: “La stagione è stata molto impegnativa. Ho bisogno di un lungo periodo di riposo, non vedo l’ora. Spero di fermarmi per almeno tre settimane”.

A confermare la cosa anche il suo allenatore, Marc Lamberts, intervistato da Het Laatste Nieuws: “Wout non farà nulla per tre o quattro settimane. Perderà tutta o almeno gran parte della sua attuale condizione ma non è un problema. Non mi interessa quale sarà la sua forma e il suo peso dopo le ferie. Se necessario, riprenderemo da zero“.

Foto: Lapresse