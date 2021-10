Sonny Colbrelli ha rinnovato il contratto con la Bahrain-Victorious, almeno fino al 2023. Il bresciano prosegue così il suo rapporto con la formazione diretta da Milan Erzen, di cui è ormai un punto di riferimento indiscusso. Non va infatti dimenticato che il 31enne indossa la casacca arancione fin dal 2017, ovvero da quando questo sodalizio ha fatto il proprio debutto nel World Tour (in precedenza era in forza alla Bardiani). Il Campione d’Europa e vincitore della Parigi-Roubaix ha già messo il mirino sulla prossima stagione, tanto da aver già cerchiato in rosso la Milano-Sanremo. Contestualmente è arrivato anche il rinnovo dello sloveno Matej Mohoric.

L’attuale numero 6 del ranking UCI ha dichiarato: “Sono felice di continuare e rimanere in una squadra che è come una famiglia per me Sono uno dei pochi corridori che indossano questa maglia dal 2017, la primissima stagione, debuttando nel World Tour con il Bahrain e arrivando fino a questa splendida stagione. Posso dire di essere cresciuto con questo gruppo, e devo essere più che grato. Ora sono dove sono, anche grazie al sostegno e alla fiducia che ho sempre sentito. Principalmente, voglio ringraziare Sua Altezza Shaikh Nasser per il continuo sostegno nei momenti buoni e cattivi. Sentire la sua fiducia, è qualcosa che mi rende molto orgoglioso. Sono onorato di continuare ad indossare la maglia di questa squadra per altri anni, con l’obiettivo di ottenere insieme altri prestigiosi successi”.

Foto: Lapresse