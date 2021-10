Una giornata di celebrazione sportiva in Senato. Nell’Aula di Palazzo Madama si è tenuto quest’oggi l’Omaggio allo Sport tricolore, evento dedicato ai successi italiani durante questo 2021, distribuiti tra Olimpiadi, Paralimpiadi, Europei ed altre competizioni sportive. Tra di loro c’è anche il ciclismo, che ha riscoperto un nuovo alfiere in Sonny Colbrelli.

Un’annata speciale per il trentunenne di Desenzano del Garda, che nel giro di un mese si è imposto agli Europei battendo Remco Evenepoel e soprattutto alla Parigi-Roubaix, gara che mancava ai colori azzurri da ben ventidue anni, quando nel velodromo francese fu Andrea Tafi ad uscirne a braccia alzate.

Colbrelli è stato accolto in Senato assieme a Giorgio Farroni, rappresentante della spedizione paralimpica a Tokyo 2020, e non fa nulla per nascondere l’emozione: “Una cerimonia importante per me. Non è una cosa da tutti i giorni sedersi nell’Aula del Senato ed incontrare campioni medagliati in Giappone del calibro di Jacobs. Una serie di emozioni che mi hanno toccato molto”.

Presente anche il Presidente FCI Cordiano Dagnoni, che racconta le sue emozioni ai microfoni della Federciclismo: “E’ stato emozionante poter entrare nella stanza dei bottini, in luoghi che solitamente si ammirano solo dalla tv. E’ stata una bella occasione che celebrare l’eccellenza italiana, come ha ricordato la Casellati nel suo discorso introduttivo: è stato importante poter condividere questo momento con alcuni presidenti delle altre federazioni e gioire ancora insieme per i successi di una stagione straordinaria”.

Foto: LaPresse