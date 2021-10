Ciclismo, Remco Evenepoel non ha concluso la stagione: gara di gravel negli USA con Cattaneo

Remco Evenepoel non ha ancora concluso la sua stagione. Si pensava che il belga avesse terminato l’annata agonistica lo scorso 17 ottobre, quando giunse quinto alla Cronometro delle Nazioni dopo il deludente Giro di Lombardia, ma il 21enne ha deciso di cimentarsi in un’ultima corsa prima di concentrarsi sul lavoro invernale che condurrà al 2022.

L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha infatti scelto di disputare una gara di gravel, questo tipo di bicicletta che si distingue per pneumatici più larghi e grandi rispetto ai mezzi tradizionali, con più trazione e più confortevoli su sentieri sconnessi. L’appuntamento è per domenica 31 ottobre a Kansas (USA) con The Hell of the Mid-West, quarta e ultima tappa della Belgian Waffle Races.

Remco Evenepoel dovrà cimentarsi in una prova su terra, lunga 178 chilometri con un dislivello complessivo di 2.437 metri. Ad affiancare in gara il giovane belga sarà il nostro Mattia Cattaneo, su compagno di squadra. Tutto nasce dalla Specialized, sponsor tecnico della Deceuninck-Quick Step che avrebbe chiesto la partecipazione dei due atleti all’evento sportivo. I due ragazzi, infatti, non saranno soltanto in gara ma andranno anche a Morgan Hill, sede della Specialized dove effettueranno dei test in una galleria del vento.

La prima gara di gravel per professionisti si è disputata lo scorso 15 ottobre in Veneto: fu Alexey Lutsenko a vincere la Serenissima Gravel. Il 29enne si impose dopo quasi 100 km di fuga solitaria, attaccando dopo nemmeno 50 km dei 132 km (110 km di sterrato) tra Jesolo (in provincia di Venezia) e Piazzola sul Brenta (in provincia di Padova).

Foto: Lapresse