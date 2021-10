Ciclismo: Matteo Sobrero il prossimo anno correrà per la BikeExchange – Jayco

È tra gli uomini più attesi in chiave ciclismo su strada al tricolore, quest’anno ha trovato il colpaccio ai campionati italiani a cronometro, battendo Sua Maestà Filippo Ganna. Matteo Sobrero si lancia verso il 2022 cambiando squadra: per lui passaggio alla BikeExchange – Jayco.

Si trasferisce dunque in Australia l’azzurro, dopo due anni nel World Tour alla NTT Pro Cycling e uno alla Astana – Premier Tech nei quali si è espresso al meglio soprattutto nelle prove contro il tempo.

Le sue parole: “Da fuori ho sempre visto la GreenEDGE Cycling come una squadra solida e credo che aver avuto la possibilità di farvi parte in questo momento della mia carriera sia una buona opportunità per me. Questo anche perché sono sempre stati competitivi nelle prove contro il tempo, quindi credo davvero che sia un buona squadra per me e per le mie caratteristiche”.

Prosegue: “Ho anche chiesto ad alcuni miei amici che sono stati o sono ancora nella squadra, come Edoardo Affini e Alex Konychev, e tutti mi hanno detto che è un ottimo ambiente in cui lavorare. La squadra sta anche investendo nei giovani, come ha sempre fatto. Questo è un momento importante della mia carriera, e sono sicuro che è il momento giusto per unirmi al Team BikeExchange. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera”.

