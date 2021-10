Gambe a riposo, ma trattative in corso. Prendono sempre più forma le compagini che prenderanno parte alla prossima stagione nel circuito internazionale di ciclismo. L’Astana Qazaqstan attivissima nelle ultime settimane avrà sempre più un’impronta italiana al suo interno, non solo per gli arrivi di Vincenzo Nibali e di Gianni Moscon.

La formazione kazaka, infatti, ha annunciato il rinnovo biennale del contratto di Fabio Felline, Manuele Boaro e Davide Martinelli, oltre che del colombiano Harold Tejada. La decisione è chiara: dare continuità con la presenza di corridori che saranno in appoggio ai capitani per le corse a tappe e le gare di un giorno, per quanto concerne i tre azzurri. Discorso diverso per il 24enne sudamericano che vuole tornare a esprimersi sugli stessi livelli del 2020.

“Voglio continuare a migliorare nei prossimi due anni con l’Astana Qazaqstan Team per diventare un corridore più completo aiutando i leader e raggiungendo i miei obiettivi personali. L’anno scorso ho assaporato il successo con l’Astana vincendo il Memorial Marco Pantani e alcune volte in questa stagione sono stato vicino a traguardi importanti, quindi spero di continuare così anche nel 2022“, le parole di Felline.

Considerazioni a cui si è associato Martinelli: “Sono davvero felice di rinnovare il mio contratto con la squadra. I miei primi due anni in Astana si sono rivelati davvero buoni, ho trovato una bella atmosfera qui ed è stato un grande piacere per me lavorare per i leader e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Nella prossima stagione la squadra cambierà molto e sono sicuro che saremo in grado di creare un gruppo forte che avrà successo“.

Pronunciatosi anche su come l’Astana si sta muovendo è stato Boaro: “Vedo che la squadra si sta rafforzando per il nuovo anno e sono felice di continuare a far parte dell’Astana Qazaqstan Team. Rimango a completa disposizione della squadra ma, ovviamente, se in una qualsiasi gara la squadra mi chiederà di provare a ottenere un risultato personale, io sarò lì pronto per quello” (fonte: cyclingpro.net).

