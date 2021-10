Se c’è un corridore che può togliere il record dell’ora al belga Victor Campenaerts, che ha coperto la distanza di 55.089 chilometri nel 2019, quello è senza dubbio Filippo Ganna, il traino dietro la medaglia d’oro dell’Italia nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo ed il bi-campione del mondo a cronometro su strada.

Il nostro portacolori proprio per questo motivo ha rivelato, nel corso del Festival dello Sport di Trento, che sta seriamente considerando la possibilità di provare il tanto atteso record dell’ora, dopo aver effettuato un test di 30 minuti all’inizio di quest’anno e condotto con una velocità media di circa 57,5 ​​km/h.

Filippo Ganna, tuttavia, ha anche ammesso che il test di 30 minuti lo ha segnato in maniera particolare. “Ho tentato la prova a Montichiari dopo un periodo di scarico dopo il Giro d’Italia. E’ durata solamente trenta minuti e, al termine, posso dirvi che ero davvero distrutto dal punto di vista fisico – le sue parole riportate da Cyclingnews.com – Mi ha aiutato a capire che il tentativo deve essere pianificato nei minimi dettagli e che, soprattutto, richiede uno sforzo veramente incredibile”.

Il nostro alfiere conclude la sua analisi sulla possibilità di provare il record dell’ora: “Dovremo approfondire il tutto nel prossimo futuro, ne parlerò con la squadra. Non so quando potrà avvenire. Gennaio? Prossima estate? Non lo so ancora. La speranza è che, un giorno, possa stappare una bottiglia di rosé per celebrare il mio successo nel tentativo di record mondiale dell’ora”.

Il record attuale, come detto, è detenuto da Victor Campenaerts che, a sua volta, aveva superato il limite stabilito da Bradley Wiggins nel 2015 (54,526 km) al velodromo del bicentenario di Aguascalientes in Messico. Altri corridori hanno tentato di superare il limite fissato da Campenaerts, più recentemente Dan Bigham, per esempio, ha stabilito il nuovo record britannico togliendolo a Wiggins con 54,723 km percorsi al velodromo di Grenchen.

Foto: Lapresse