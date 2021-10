Carlo Macchini è riuscito a qualificarsi per la sua prima finale in carriera ai Mondiali di ginnastica artistica. L’azzurro ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo alla sbarra, centrando brillantemente l’obiettivo minimo che si era posto alla vigilia. Il ribattezzato Bistecca ha commesso qualche leggerissima imprecisione nel corso del suo esercizio, ma il passaggio del turno è stato conquistato con relativa tranquillità. Avevamo già visto in Coppa del Mondo che aveva alzato il suo D Score (portandosi a 6.3, contro il 6.0-6.1 portato agli Europei), oggi lo ha confermando sfoggiando un livello tecnico sublime in un contesto decisamente competitivo.

Il marchigiano ha ottenuto 14.266, sesto punteggio di giornata. Un punteggio che un talento assoluto come il nostro portacolori può sicuramente alzare nella finale in programma domenica 24 ottobre a Kitakyushu (Giappone). Agli Europei di aprile aveva chiuso la fase preliminare con 14.066 (terzo posto), poi nell’atto conclusivo aveva commesso un grave errore e si era dovuto accontentare della quarta piazza (13.600), con la consapevolezza che senza quella macchia sarebbe salito sicuramente sul gradino più alto del podio. Il 25enne si è presentato nel Sol Levante proprio per riscattare la delusione di Basilea e per ruggire al massimo livello internazionale, con il sogno di mettersi al collo una medaglia, oggettivamente alla portata visto quello che può esprimere.

Gli elementi di cui è dotato sono davvero notevoli: Pegan, Kovacs Teso, Kolman, Stalder, Rybalko, Zou Li Mihn, Hadler con un giro, Hadler con mezzo giro, Quast e Doppio teso con un avvitamento. Sensazionale. Tra quattro giorni si andrà in pedana per una nuova titanica battaglia, anche perché i rivali sono davvero molto vicini. Il giapponese Daiki Hashimoto (14.633 per il Campione Olimpico) è il naturale favorito della vigilia, inseguito dal cinese Hu Xuwei (14.533), dal kazako Milad Karimi (14.433) e dallo statunitense Brody Malone (14.366).

Sono comunque avversari non così insuperabili, ancora meno lo sono il cipriota Ilias Georgiou (14.233) e l’ucraino Ilia Kovtun (14.200). E attenzione all’eterno giapponese Kohei Uchimura (14.300), Imperatore della Ginnastica che sarà (davvero) all’ultima gara della carriera. Di seguito il VIDEO dell’esercizio alla sbarra di Carlo Macchini durante le qualificazioni dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

VIDEO CARLO MACCHINI, ESERCIZIO SBARRA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021

Foto: Simone Ferrero/FGI