Calendario Superlega volley 2021-2022: programma, tv, date regular season e play-off

La SuperLega 2021-2022, il massimo campionato italiano di volley maschile, scatterà nel weekend del 9-10 ottobre. Alla competizione partecipano 13 squadre, che si affronteranno in regular season con partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate. Al termine della stagione regolare (previsto per il 20 marzo), le migliori 8 formazioni accederanno ai playoff, dove verrà messo in palio lo scudetto: quarti di finale al meglio delle 3 partite dal 27 marzo al 10 aprile, semifinali al meglio delle 5 partite (13-27 aprile), finale al meglio delle 5 partite (1-15 maggio).

Durante la stagione ci si fermerà per disputare la Supercoppa Italiana (Final Four il 23-24 ottobre) e e la Coppa Italia (quarti di finale il 2 gennaio, Final Four il 22-23 gennaio). Non sono previsti stop per le Nazionali (torneranno protagoniste a fine maggio) e per le competizioni europee, che si disputeranno sempre in infrasettimanale (eccezion fatta per la Finale). Di seguito il calendario della SuperLega 2021-2022, con tutte le date e il programma. I diritti televisivi appartengono alla Rai che trasmetterà una partita per turno e i playoff, tutte le altre partite in diretta streaming su VolleyWorld.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY: LE DATE DI REGULAR SEASON E PLAYOFF

INIZIO CAMPIONATO: 9 ottobre

SUPERCOPPA ITALIANA, FINAL FOUR: 23-24 ottobre

CONCLUSIONE GIRONE D’ANDATA DEL CAMPIONATO: 19 dicembre

COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE: 2 gennaio

COPPA ITALIA, FINAL FOUR: 22-23 gennaio

CONCLUSIONE REGULAR SEASON DEL CAMPIONATO: 20 marzo

PLAYOFF, OTTAVI DI FINALE: 27 marzo-10 aprile (al meglio delle 3 partite)

PLAYOFF, SEMIFINALI: 13-27 aprile (al meglio delle 5 partite)

PLAYOFF, FINALE SCUDETTO: 1-15 maggio (al meglio delle 5 partite)

SUPERLEGA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Una partita per turno e alcuni incontri dei playoff (tutti quelli della finale scudetto) saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai.

Tutte le partite non trasmesse sulla Rai saranno visibili in diretta streaming, per gli abbonati, su Volleyball World.

Foto LiveMedia/Roberto Bartomeoli